08:56
USD 69.83
EUR 79.74
RUB 1.06
Власть

Федерика Могерини: Есть запрос на углубление отношений ЕС и стран ЦА

«Есть запрос на углубление отношений Европейского союза и Центральной Азии», — заявила на брифинге глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

По ее словам, на заседании министров иностранных дел Европейского союза состоялась интересная дискуссия по Центральной Азии. Отмечено, что отношения с регионом составляют конструктивную часть политики ЕС.

«Когда мы обсуждаем сотрудничество с Центральной Азией, то отмечаем положительные результаты совместной работы. У стран ЦА есть запрос на углубление отношений с ЕС. Мы с министрами активно обсуждали вопрос о том, как укрепить отношения с регионом. Работа продолжится. Мы едины в наших желаниях укрепить сотрудничество как на двусторонней основе, так и в региональном масштабе», — заключила Федерика Могерини.
Ссылка:
просмотров: 92
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Евросоюз. Среди приоритетов — энергетика, транспорт и инновации
200 миллионов евро за 20 лет выделил на поддержку бюджета Кыргызстана Евросоюз
В представительстве Европейского союза в Кыргызстане новый глава
Сооронбай Жээнбеков рассказал премьеру Венгрии о плюсах инвестиций в Кыргызстан
Евросоюз выделил Кыргызстану 174 миллиона евро. На этом помощь не закончится
Евросоюз и ООН помогут Кыргызстану бороться с кражей невест
Если бы Кыргызстан захотел в ЕС, то вопрос с лабораториями стоял более жестко
Первое впечатление. Что написал о Сооронбае Жээнбекове глава ЕС в Twitter
Кыргызстан заинтересован в урегулировании конфликта между Россией и ЕС
«Таза коом» и «Таза суу». Кыргызстан просит помощи у Евросоюза
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков о&nbsp;семье и&nbsp;традициях. Эксклюзивное интервью Сооронбай Жээнбеков о семье и традициях. Эксклюзивное интервью
Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть&nbsp;II Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть II
Депутат Жогорку Кенеша и&nbsp;глава Нацбанка поспорили о&nbsp;его ипотечном кредите Депутат Жогорку Кенеша и глава Нацбанка поспорили о его ипотечном кредите
Переименовать улицы Киевскую и&nbsp;Московскую предлагает Рыскелди Момбеков Переименовать улицы Киевскую и Московскую предлагает Рыскелди Момбеков
Бизнес
Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не&nbsp;было Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не было
KICB признан лучшим в&nbsp;двух номинациях по&nbsp;версии International Banker KICB признан лучшим в двух номинациях по версии International Banker
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509