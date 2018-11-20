Федерика Могерини: Есть запрос на углубление отношений ЕС и стран ЦА

«Есть запрос на углубление отношений Европейского союза и Центральной Азии», — заявила на брифинге глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

По ее словам, на заседании министров иностранных дел Европейского союза состоялась интересная дискуссия по Центральной Азии. Отмечено, что отношения с регионом составляют конструктивную часть политики ЕС.

«Когда мы обсуждаем сотрудничество с Центральной Азией, то отмечаем положительные результаты совместной работы. У стран ЦА есть запрос на углубление отношений с ЕС. Мы с министрами активно обсуждали вопрос о том, как укрепить отношения с регионом. Работа продолжится. Мы едины в наших желаниях укрепить сотрудничество как на двусторонней основе, так и в региональном масштабе», — заключила Федерика Могерини.