200 миллионов евро за 20 лет выделил на поддержку бюджета Кыргызстана Евросоюз

«За более 20 лет реализации программной помощи Европейский союз предоставил на поддержку бюджета грантов на более чем 200 миллионов евро», — заявил министр финансов Адылбек Касымалиев на встрече с главой представительства ЕС в Кыргызстане Эдуардом Ауэром.

Глава Минфина отметил, что деньги Евросоюза направили на структурные реформы системы социальной защиты, сельского хозяйства и сектора образования. Сейчас правительство Кыргызстана реализует три программы ЕС.

По контракту на реформу сектора образования до конца 2018 года Кыргызстан планирует получить третий транш в сумме 10 миллионов евро.

С 2019 года предполагается начать новую программу в секторе образования с общим бюджетом в 35,7 миллиона евро, из них 32 миллиона евро пойдут на поддержку бюджета и 3,7 миллиона евро — на техническую помощь. Срок реализации программы — 2019-2021 годы.

Глава представительства Европейского союза в Кыргызстане Эдуард Ауэр сообщил, что Министерство финансов играет ключевую роль не только в переговорах о новом соглашении, но и в двустороннем сотрудничестве, включая сотрудничество в сфере развития.

«Мы продолжим бюджетную поддержку в сфере образования. Такую же поддержку предполагается оказать и в сфере водоснабжения», — заключил Эдуард Ауэр.