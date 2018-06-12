Если бы Кыргызстан захотел в ЕС, то вопрос с лабораториями стоял более жестко

«Если бы Кыргызстан, как Грузия или Молдова, хотел стать членом ЕС или создать зону свободной торговли, то проблема с оснащением лабораторий и качеством продукции стояла бы еще более жестко, чем в ЕАЭС», — заявил сегодня на круглом столе научный сотрудник Международного института прикладного системного анализа Юрий Кофнер.

По его словам, у Кыргызстана есть соглашение с Евросоюзом о предоставлении стране статуса ВСП+. Он позволяет беспошлинно поставлять в европейские страны более 6 тысяч наименований продукции.

Доля взаимной торговли ЕС с Кыргызстаном мала, поэтому Европа и позволяет себе предоставлять такие преференции. Юрий Кофнер

«Были исследования по поводу того, какое влияние могло бы оказать на Кыргызстан сопряжение ЕАЭС и Европейского союза. Данные показывают, что рост ВВП составит примерно 2,3 процента ежегодно. На каждого кыргызстанца дополнительно придется по 25 евро дохода ежегодно. Но это возможно при условии полного снятия тарифных и нетарифных барьеров между ЕАЭС и ЕС», — подчеркнул Юрий Кофнер.

«Анализ показывает, что от сопряжения ЕАЭС и ЕС больше выиграет сахарная отрасль. Объем производства может вырасти почти в 4 раза. Возможно увеличение продаж овощей, фруктов и орехов. Но стоит помнить, что производство в Кыргызстане не отвечает тем требованиям, которые есть в ЕС. Это касается лабораторий по определению качества продукции. Если Кыргызстан выполнит все условия, будет соответствовать регламентам ЕАЭС, то чисто с технической точки зрения у него будет шанс выйти на европейский рынок», — заключил эксперт.