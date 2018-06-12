23:31
USD 68.24
EUR 79.63
RUB 1.08
Экономика

Если бы Кыргызстан захотел в ЕС, то вопрос с лабораториями стоял более жестко

«Если бы Кыргызстан, как Грузия или Молдова, хотел стать членом ЕС или создать зону свободной торговли, то проблема с оснащением лабораторий и качеством продукции стояла бы еще более жестко, чем в ЕАЭС», — заявил сегодня на круглом столе научный сотрудник Международного института прикладного системного анализа Юрий Кофнер.

По его словам, у Кыргызстана есть соглашение с Евросоюзом о предоставлении стране статуса ВСП+. Он позволяет беспошлинно поставлять в европейские страны более 6 тысяч наименований продукции.

Доля взаимной торговли ЕС с Кыргызстаном мала, поэтому Европа и позволяет себе предоставлять такие преференции.

Юрий Кофнер
«Были исследования по поводу того, какое влияние могло бы оказать на Кыргызстан сопряжение ЕАЭС и Европейского союза. Данные показывают, что рост ВВП составит примерно 2,3 процента ежегодно. На каждого кыргызстанца дополнительно придется по 25 евро дохода ежегодно. Но это возможно при условии полного снятия тарифных и нетарифных барьеров между ЕАЭС и ЕС», — подчеркнул Юрий Кофнер.

«Анализ показывает, что от сопряжения ЕАЭС и ЕС больше выиграет сахарная отрасль. Объем производства может вырасти почти в 4 раза. Возможно увеличение продаж овощей, фруктов и орехов. Но стоит помнить, что производство в Кыргызстане не отвечает тем требованиям, которые есть в ЕС. Это касается лабораторий по определению качества продукции. Если Кыргызстан выполнит все условия, будет соответствовать регламентам ЕАЭС, то чисто с технической точки зрения у него будет шанс выйти на европейский рынок», — заключил эксперт.
Ссылка:
просмотров: 902
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане ищут деньги еще на три фитосанитарные лаборатории
Представители ЕС оценят, как Кыргызстан использует преимущества ВСП+
В Чуйской области ликвидировали 25 точек стихийной торговли
Итоги мая. Золото тянет экономику Кыргызстана на дно
В парламенте повздорили депутат и министр экономики
Соглашение о сотрудничестве ЕАЭС с Китаем — это просто диалоговая площадка
Срок внедрения электронных паспортов автомобилей вновь перенесли
С начала года из Казахстана в Кыргызстан проехали почти 40 тысяч грузовиков
Большинство кыргызстанцев поддерживают ЕАЭС, несмотря на негатив оппозиции
Между ЕАЭС и Ираном заключили временное соглашение о зоне свободной торговли
Популярные новости
Снова &laquo;кошмарить&raquo;? Глава ГНС требует чаще проверять предпринимателей Снова «кошмарить»? Глава ГНС требует чаще проверять предпринимателей
Представители ЕС&nbsp;оценят, как Кыргызстан использует преимущества ВСП+ Представители ЕС оценят, как Кыргызстан использует преимущества ВСП+
С&nbsp;начала года мигранты перевели в&nbsp;Кыргызстан $700,5 миллиона С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $700,5 миллиона
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;19&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 июня
Бизнес
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Кыргызтелеком и&nbsp;Элтекс Алатау подписали Меморандум о&nbsp;сотрудничестве Кыргызтелеком и Элтекс Алатау подписали Меморандум о сотрудничестве