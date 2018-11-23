«Европейский союз является приоритетом во внешней политике Кыргызстана», — заявил журналистам министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков.

По его словам, сейчас активно ведутся переговоры по подготовке нового расширенного соглашения о сотрудничестве между Евросоюзом и Кыргызстаном. На сегодня проведены пять раундов переговоров. Они идут по графику. Соглашение прорабатываем по трем направлениям. В ближайшее время пройдет очередной раунд переговоров. Кроме того, в декабре 2018 года в Брюсселе состоится очередное заседание совета ЕС — Кыргызстан. Стороны обсудят достижения в подготовке соглашения и спорные вопросы.

«На встрече с Федерикой Могерини мы обсудили практически весь спектр наших отношений, констатировали хороший уровень сотрудничества. Мы с благодарностью отметили то, что сделал Евросоюз для устойчивого развитие Кыргызстана. В рамках многолетней индикативной программы на 2014-2020 годы ЕС поддерживает в стране развитие образования, верховенства права, сельских регионов, энергетики и доступа к питьевой воде», — подчеркнул Чингиз Айдарбеков.

По некоторым направлениям мы получаем от Евросоюза даже больше грантовой поддержки, чем изначально планировалось. Чингиз Айдарбеков

Глава МИД рассказал, что обсудил с Федерикой Могерини вопросы многостороннего сотрудничества. Сегодня в Брюсселе (Бельгия) пройдет заседание министров иностранных дел стран Центральной Азии и Евросоюза. В повестке новая стратегия сотрудничества ЕС с регионом.

«Мы надеемся, что в ее рамках уделят большое внимание развитию транспортной логистики, инфраструктуры, решению водно-энергетических вопросов и устойчивого развития энергетики. Эта стратегия свидетельствует о большом внимании ЕС к региону, повышению его значимости», — заключил министр.