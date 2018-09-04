Сооронбай Жээнбеков рассказал премьеру Венгрии о плюсах инвестиций в Кыргызстан

Сооронбай Жээнбеков в Чолпон-Ате на двусторонней встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом, рассказал ему о преимуществах иностранных инвестиций в Кыргызстан, о таможенных и налоговых льготах, предусмотренных для предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что визит премьера Венгрии укрепит дружеские отношения между двумя странами и придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Он пожелал Виктору Орбану успехов на его государственном посту, а народу Венгрии — процветания и развития.

Фото аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Виктор Орбан выразил благодарность за приглашение посетить Кыргызстан, теплый прием и уважение, которое было оказано в дни его визита в Кыргызстане.

«Это первый визит премьер-министра Венгрии в Кыргызстан с момента установления дипломатических отношений. Мы будем углублять двусторонние дружеские отношения. Ищем возможность сотрудничества в области экономики и культуры. Постараемся обратить внимание на все сферы, в которых имеем потенциал для обоюдовыгодного сотрудничества», — отметил Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что в Венгрии знают Кыргызстан, знакомы с произведениями известных кыргызских писателей, совпадает эмоциональная и интеллектуальная точка зрения, и пригласил Сооронбая Жээнбекова с визитом.

Фото аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Стороны решили создать совместную экономическую комиссию, углубить отношения в сфере торговли, сельского и водного хозяйства, экологии, фармацевтики, привлечения инвестиций, образования и культуры.

Виктор Орбан подчеркнул, что «Эксимбанк» Венгрии открыл кредитную линию для Кыргызстана в размере $65 миллионов в целях дальнейшего развития двусторонних отношений.

Премьер также отметил, что они готовы увеличить стипендиальные квоты для кыргызстанцев при получении образования в Венгрии. На сегодня 25 студентов обучаются там по квоте.

Сооронбай Жээнбеков пообещал посетить Венгрию.