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Власть

В 2019 году Кыргызстан посетит глава европейской дипломатии Федерика Могерини

Фото РИА Новости. Фредерика Могерини

В первой половине 2019 года в Кыргызстан с официальным визитом приедет глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Об этом сегодня сообщил журналистам спецпредставитель Европейского союза по Центральной Азии, посол Петер Буриан.

По его словам, в 2019-м именно в Кыргызстане пройдет заседание министров иностранных дел стран Центральной Азии и Евросоюза. В нем примет участие и Федерика Могерини. Она совместит мероприятие с визитом в республику.

«Мы продолжаем обсуждать будущее расширенное соглашение о сотрудничестве между Евросоюзом и Кыргызстаном и достигли договоренности по более чем 90 процентам пунктов документа. Остаются отдельные вопросы, но мы надеемся их решить во время очередного раунда переговоров в начале 2019 года. Кроме того, до этого момента мы продолжим встречи с представителями Кыргызстана, чтобы решить все спорные вопросы», — подчеркнул Петер Буриан.
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