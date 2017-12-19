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Власть

Парламентский комитет утвердил Толкунбека Абдыгулова в должности главы Нацбанка

Парламентский комитет по экономической и фискальной политике одобрил кандидатуру Толкунбека Абдыгулова на должность главы Национального банка. Решение принято сегодня на его заседании.

Кандидатуру Толкунбека Абдыгулова внес на рассмотрение парламента президент страны Сооронбай Жээнбеков. Депутаты поинтересовались, почему он возвращается в Нацбанк всего через четыре месяца после назначения в правительство.

«Мы государственные служащие. В тот момент мне сделали предложение, я сейчас счел важным прийти в правительство. Сейчас президент предложил вновь возглавить Нацбанк, и я также счел важным принять его», — ответил Толкунбек Абдыгулов.

Кресло главы Нацбанка он сменил на должность первого вице-премьер-министра. Позже его понизили до вице-премьер-министра. Главой Нацбанка в это время был Кубанычбек Кулматов. Должность оказалась вакантной после того, как последнего назначили председателем Государственной таможенной службы.

Депутаты поддержали кандидатуру главы Нацбанка единогласно. Толкунбек Абдыгулов поблагодарил депутатов за поддержку. Ответ от депутата Дастана Бекешева последовал незамедлительно: «Вы, главное, работайте теперь, никуда не уходите».
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