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Власть

Депутат выступил против стопроцентно бесплатной дошкольной подготовки

Депутат Акылбек Жапаров против стопроцентно бесплатной дошкольной подготовки.

На заседании парламентского комитета обсудили поправки в законы «Об образовании» и «О дошкольном образовании».

Одна из инициаторов законопроекта — Наталья Никитенко отметила, что документом предусмотрен принцип бесплатности предоставления образовательных услуг в государственных и муниципальных детсадах в рамках госстандарта.

На что Акылбек Жапаров отметил: ничего бесплатного в условиях рыночной экономики нет.

У нас 1 миллион 200 тысяч семей, из которых 400 тысяч нуждающихся. Вот о них мы и должны говорить и за них платить из республиканского бюджета. А все остальные – средние и богатые – платят сами. Кто-то обязательно должен платить. Сейчас бюджет очень ограничен.

Акылбек Жапаров
Наталья Никитенко отметила, что родители и так уплачивают определенную сумму, а цель закона — разграничить расходы. «Статья 24 четко прописывает: из средств республиканского бюджета оплачиваются услуги образования. Родители оплачивают уход и питание, органы местного самоуправления — содержание зданий и имущество дошкольных организаций. Это сегодня не урегулировано», — пояснила она.

«Частные детские сады не под силу всем кыргызстанцам. Люди отдают последние деньги, чтобы вложить в своих детей. Но если государство не будет оказывать поддержку, мы получим гораздо большее количество социально нуждающихся», — добавила Наталья Никитенко.
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