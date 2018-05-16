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Общество
Сюжет: Афера с НДС (9)

Возмещение НДС. Задержан бывший помощник депутата Акылбека Жапарова

По делу о незаконном возмещении НДС задержали бывшего помощника депутата Акылбека Жапарова Алмаза Сагынбекова. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили источники в Жогорку Кенеше.

Сам депутат в интервью журналистам также признался, что один из его бывших помощников задержан по этому делу. Однако имя назвать отказался.

«Один мой помощник стал мэром Токмака. Еще один избрался депутатом парламента. Я учу всех своих помощников не нарушать и уважать закон. На одного моего помощника возбуждено уголовное дело. Мы рассмотрим доказательства. Сейчас он находится под стражей», — сообщил Акылбек Жапаров.

При этом в пресс-службе ГКНБ информацию никак не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.

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Напомним, созданная правительством КР комиссия по возмещению и возврату НДС принимала незаконные решения о возврате НДС отдельным частным компаниям. Ущерб государству оценивают в 847,4 миллиона сомов. По факту возбуждено уголовное дело. Ранее официально сообщалось о задержании заместителя председателя Государственной налоговой службы Кубанычбека Кумашова.
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