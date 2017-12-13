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Власть

Вице-спикером Жогорку Кенеша от оппозиции стал Мирлан Бакиров

Депутаты избрали вице-спикера Жогорку Кенеша. Им стал Мирлан Бакиров — член оппозиционной фракции «Онугуу-Прогресс».

Его кандидатуру поддержал 61 депутат.

Отметим, на пост баллотировались депутаты от трех оппозиционных фракций. От «Ата Мекена» шел Сайдулла Нышанов, от «Онугуу-Прогресса» — Мирлан Бакиров, от «Республики — Ата Журт» — Талант Мамытов.

Кроме того, парламентарии определились с председателем комитета по международным делам, обороне и безопасности. Кресло председателя получил безальтернативный претендент от фракции «Бир Бол» Исхак Пирматов.
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