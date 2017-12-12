14:59
-2
USD 69.75
EUR 82.26
RUB 1.18
Власть

Мечети Кыргызстана просят снизить тариф на электричество

Мечети Кыргызстана просят снизить тариф на электричество. Об этом сегодня заявили на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

По информации Государственного агентства по регулированию ТЭК, постановлением правительства в республике определено 7 групп потребителей. По действующему тарифу не предусмотрены льготы для отдельных групп. Мечети, медресе просят снизить им тариф, так как их отнесли к коммерческой группе. Однако, если разработать для них более низкие тарифы, то права других потребителей будут нарушены, считают в агентстве.

Тариф для небытовых потребителей (бюджетные, промышленные, сельскохозяйственные, прочие) составляет 2,24 сома за киловатт-час.

Председатель комитета Кожобек Рыспаев не согласился с представителем ГАРТЭК. «У мечетей нет производства. Они работают на благо общества. Вопрос направлен нам на рассмотрение спикером Жогорку Кенеша. Я сам построил мечеть. За свет порой приходится платить из своего кармана. Вы боитесь, что тогда и детские дома попросят снизить тариф. Но почему они должны платить по такому тарифу?» — заявил депутат.
Ссылка:
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
Глав Минтранса и КТЖ заподозрили в работе на экономику Казахстана
В парламенте предложили уволить главу «Кыргыз темир жолу»
В парламенте возмущены, что ГСМ из Узбекистана ввозят в Кыргызстан автомашинами
Реконструкция Токтогульской ГЭС не повлияет на тарифы на электричество
Почему «умные» счетчики неправильно считают электроэнергию
Тарифы на электроэнергию для некоммерческих объектов, помогающих государству, должны быть социальными
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему свет – дорогое удовольствие
Правительство вернется к вопросу тарифов на электроэнергию в 2017 году
Экмат Байбакпаев прогнозирует дефицит электроэнергии зимой
Депутат рассказал, сколько нужно «дать», чтобы подключиться к электросетям
Популярные новости
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства
Дело Омурбека Бабанова. Лишат&nbsp;ли политика депутатского мандата? Дело Омурбека Бабанова. Лишат ли политика депутатского мандата?
100 дней премьера. Провалы и&nbsp;достижения Сапара Исакова 100 дней премьера. Провалы и достижения Сапара Исакова
За&nbsp;что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева За что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO