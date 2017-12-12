Мечети Кыргызстана просят снизить тариф на электричество. Об этом сегодня заявили на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

По информации Государственного агентства по регулированию ТЭК, постановлением правительства в республике определено 7 групп потребителей. По действующему тарифу не предусмотрены льготы для отдельных групп. Мечети, медресе просят снизить им тариф, так как их отнесли к коммерческой группе. Однако, если разработать для них более низкие тарифы, то права других потребителей будут нарушены, считают в агентстве.

Тариф для небытовых потребителей (бюджетные, промышленные, сельскохозяйственные, прочие) составляет 2,24 сома за киловатт-час.

Председатель комитета Кожобек Рыспаев не согласился с представителем ГАРТЭК. «У мечетей нет производства. Они работают на благо общества. Вопрос направлен нам на рассмотрение спикером Жогорку Кенеша. Я сам построил мечеть. За свет порой приходится платить из своего кармана. Вы боитесь, что тогда и детские дома попросят снизить тариф. Но почему они должны платить по такому тарифу?» — заявил депутат.