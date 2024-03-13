Депутат просит не отключать свет в домах с электрическим отоплением

Депутат Медер Алиев сегодня на заседании Жогорку Кенеша обратился к Министерству энергетики и попросил не отключать свет в домах, которые отапливаются только электричеством.

«Мы с пониманием относимся к отключению электроэнергии. Но есть многоэтажные жилые дома, которые только за счет электричества живут. Там нет центрального отопления и газа. А когда вы вводите ограничение, жители этих домов мерзнут», — сказал он.

По словам нардепа, таких домов не так много в городе.

Он спросил, можно ли принять нормативно-правовой документ, чтобы каждый год не беспокоить жителей. «Сотни жителей вынуждены перебираться к своим родственникам, потому что их дом держится только на электричестве», — отметил Медер Алиев.

Заместитель министра энергетики Атабек Абылгазиев ответил, что в основном такие дома расположены в Бишкеке. Электричество там не отключали. «Но есть лимит: в однофазных счетчиках — 5 киловатт, трехфазных — 8 киловатт. Если не превышать его, можно использовать электричество по своему техническому усмотрению», — подчеркнул он.