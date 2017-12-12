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Власть

Первый официальный. Сооронбай Жээнбеков завтра вылетает в Ташкент

Свой первый официальный визит глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков совершит в Узбекистан. Об этом сообщила сегодня на брифинге заведующая отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева.

По ее словам, визит состоится 13 и 14 декабря.

Планируются встречи Сооронбая Жээнбекова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в узком и расширенном формате и премьер-министром Абдуллой Ариповым.

«Визит станет продолжением активного политического диалога, который сложился между двумя странами за последний год. Между сторонами состоится обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений. До визита планируется проведение торгово-инвестиционной бизнес-сессии с участием предпринимателей двух стран», — рассказала Айзада Субакожоева.

В рамках визита планируется подписание ряда документов. В том числе президенты примут совместное заявление, межправительственное соглашение о финансовом сотрудничестве, договор о научно-техническом сотрудничестве между Национальной академией наук Кыргызстана и Академией наук Узбекистана, план мероприятий по сотрудничеству между министерствами чрезвычайных ситуаций, меморандум о взаимопонимании между Госагентством молодежи, физической культуры и спорта и Центральным советом Союза молодежи, соглашение между таможенными службами двух стран.

«Документа по делимитации оставшейся части государственной границы пока нет. Правительственные рабочие группы двух стран работают. С момента подписания договора прошло три месяца. За это время наши группы описали более 40 километров границы. Но этот раз отдельный документ подписывать не будут», — заключила Айазада Субакожоева.
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