Непопулярные меры. Сапар Исаков готов к сопротивлению против «Таза коом»

Премьер-министр готов к тому, что программу «Таза коом» не всегда будут охотно реализовывать. Об этом Сапар Исаков заявил сегодня на международной конференции, посвященной программе «Таза коом».

Глава кабмина еще раз напомнил, что сегодня правительство направило все усилия для реализации «Таза коом». Эта работа потребует больших усилий. Но будут и барьеры, которые есть во всем мире при цифровизации — недостаточность финансовых ресурсов, кадрового потенциала, нормативно-правовой базы. Но проблемы нужно решить, чтобы граждане почувствовали сдвиги в стране.

«То, чем мы будем заниматься, будет непопулярным. Я честно скажу, что будет много сопротивления, трудностей, нареканий. Иногда мы столкнемся и с тем, что будут даже определенные политические высказывания и действия в адрес правительства. Но мы должны быть вместе, чтобы справиться. Грядут большие перемены. Дай бог, чтобы они принесли стране много хорошего, чтобы мы стали лидерами по развитию цифровой экономики. Я об этом мечтаю, чтобы мы показали пример всему миру, как Кыргызстан вырвется вперед и покажет ошеломляющие результаты. Я верю в это», — заключил Сапар Исаков.