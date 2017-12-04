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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Мы продолжим борьбу с коррупцией во всех ветвях власти

«Мы продолжим жесткую борьбу с коррупцией во всех ветвях власти», — заявил Сооронбай Жээнбеков на встрече с начальником Генштаба Райимберди Дуйшенбиевым. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, главе государства рассказали о развитии Вооруженных сил Кыргызстана, совершенствовании системы управления, реализации комплекса мер для улучшения технической оснащенности и социального обеспечения военнослужащих, укреплении обороноспособности и дисциплины.

Фото аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков принял начальника Генштаба Райимберди Дуйшенбиева

«У нас теперь есть сильная, хорошо оснащенная армия, мы можем быть уверены за обороноспособность страны. В этом большая заслуга Алмазбека Атамбаева, который уделял особое внимание решению экономических проблем органов силового блока республики. Будет продолжена работа по социальной защищенности военнослужащих, также будет продолжено строительство нового и современного жилья во всех регионах республики», — подчеркнул глава государства.

«Отдельные коррупционные проявления в деятельности правоохранительных органов и судебной системы вызывают недовольство и порождают критику общественности. Необходимо, чтобы в них была искоренена коррупция и их ключевой задачей стала защита интересов граждан и бизнес-среды. Мы продолжим жесткую борьбу с коррупцией во всех ветвях власти», — подчеркнул глава государства и потребовал от начальника Генштаба усилить работу в этом направлении.
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