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Власть

Дочь президента Казахстана займется экологией республики

Фото «Казахстанская правда». Дочь президента Казахстана Алия Назарбаева

Дочь президента Казахстана Алия Назарбаева возглавила президиум Ассоциации экологических организаций страны. Об этом сообщило издание Kazpravda.kz.

Главная задача ассоциации — объединить все экологические организации страны, пропагандировать знания и развивать осведомленность казахстанцев о состоянии окружающей среды.

«Президиум ассоциации возглавляет Алия Назарбаева, которая руководит Фондом развития общественно значимых инициатив. Он также занимается вопросами экологии. Попечительский совет ассоциации представлен лауреатом Нобелевской премии по «зеленой» экономике Рае Квон Чунгом, который является автором концепции «зеленого» роста», — рассказала председатель правления ассоциации Айгуль Соловьева.
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