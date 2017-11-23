Исках Масалиев: Деньги Российско-Кыргызского фонда не для бедных, а для богатых

За два года Российско-Кыргызский фонд развития профинансировал 780 проектов на $254 миллиона. Такие данные представили сегодня на заседании парламента.

Депутат Исхак Масалиев поинтересовался конкретными проектами, в которые вложены деньги и которые принесут доход.

Представители фонда отметили, что профинансирован сахарный завод «Кошой», который не работал 12 лет, а также Каиндинский сахзавод для увеличения мощности. В результате 50 тысяч свекловодов имеют возможность выращивать корнеплод и зарабатывать.

В Чуйском районе с нуля построили текстильную фабрику, часть продукции которой отправляют на экспорт. Около 200 людей обеспечены работой.

В сентябре 2017-го возле Бишкека запустили консервный завод, который занимается переработкой сельхозпродукции. До конца года планируется запустить еще несколько крупных объектов, в том числе по производству макарон, арматуры и металлургического кремния.

«Тоговый центр «Азия молл» почему не назвали? — поинтересовался Исхак Масалиев. — Без залога же никто не может получить кредит? Получается, эти деньги для богатых, не для бедных?»

«Для бизнесменов с опытом, — заметили представители РКФР. — А для стартаперов и малых предпринимателей запустили программы микрофинансирования через банки-партнеры».