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Власть

Не включать в показатели бюджета «Кумтор» предлагает депутат

Не включать «Кумтор» в показатели бюджета предложил сегодня на заседании парламента депутат Исхак Масалиев.

«А зачем?» — поинтересовался премьер-министр Сапар Исаков.

«Когда в последний раз мы принимали поправки в Водный кодекс, то вынуждены были пойти на такой шаг из-за деятельности всего одного предприятия», — заметил нардеп.

«Кумтор» находится на территории Кыргызстана и, соответственно, под юрисдикцией нашей страны, а значит, и все налоги должны идти в доход государства», — ответил глава кабмина.

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«Я не имел в виду подарить «Кумтор» канадцам, а просто вывести его из показателей бюджета», — сказал Исхак Масалиев.

«Это будет неправильно», — подчеркнул Сапар Исаков.

Напомним, поправки в Водный кодекс позволяют разрабатывать ледники Давыдова и Лысый. Эти поправки необходимы для того, чтобы Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства могло выдать разрешение на дальнейшие работы на месторождении Кумтор.
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