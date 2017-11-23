Увеличить лимит электроэнергии в высокогорных районах просят правительство

Депутат Камчыбек Жолдошбаев просит правительство увеличить для жителей высокогорных районов лимит электроэнергии с 1 до 2 тысяч киловатт.

«Раз в водохранилище столько воды собрали, то и народ имеет на нее право. Можно же увеличить лимит в Суусамыре, Нарыне и других высокогорных районах. Всего потребуется 150 миллионов сомов. У нас миллиарды сомов крадут, а 150 миллионов найти не можем», — сказал нардеп.

Премьер-министр Сапар Исаков пообещал рассмотреть его предложение. «Мы сейчас ничего не можем изменить. Изучим вопрос еще раз и посчитаем, можно ли это сделать», — отметил он.

«Ну это не так уж трудно», — заметил Камчыбек Жолдошбаев.