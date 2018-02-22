Депутат заявляет о запугивании погорельцев на Ошском рынке

Депутат Камчыбек Жолдошбаев заявляет о запугивании предпринимателей, пострадавших во время пожара на Ошском рынке. Об этом он сообщил сегодня на заседании парламента.

«Более 3 тысяч квадратных метров сгорело, более тысячи людей остались без работы. На одном месте до трех человек работали: одни доставкой товара занимались, другие продажей. В настоящее время им не дают компенсации и запугивают, якобы если они будут жаловаться, то не получат возмещения ущерба», — сказал нардеп.

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Он отметил, что получил более 20 писем от погорельцев. «Очень отрицательная ситуация складывается. Народ не виноват в произошедшем, прошу разобраться», — обратился Камчыбек Жолдошбаев к представителю правительства.

Пожар на Ошском рынке произошел 30 января. Всего, по официальным данным, сгорело 118 торговых мест.

Ранее сообщалось, что погорельцам обещают компенсацию.