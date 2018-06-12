Спортсмен, педагог, бизнесмен. Камчыбек Жолдошбаев решил рассказать, как живет

Журналисты нашли у депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева огромный дом. На участке можно отстроить несколько многоэтажек. Он расположен в Бишкеке на улице Бакаева, в районе старого аэропорта, близ микрорайона «Джал». Охрана подтвердила, что народный избранник проживает в этом особняке.

Камчыбек Жолдошбаев решил внести ясность и рассказать, что построено на участке и почему он стал объектом пристального внимания со стороны общественности.

«Да, это многоквартирный жилой комплекс, который еще не завершен. В нем идут строительные работы. По плану у нас намечается строительство нескольких высотных домов, в которых могли бы прибрести квартиры по ипотечному кредитованию бюджетники и наши работники. Не скрою, мне присущ прямолинейный характер, вещи называю своими именами. Как парламентарий, имею определенную ответственную и активную жизненную позицию, без ложной скромности вношу личный вклад в общественную копилку», — отметил Камчыбек Жолдошбаев.

Кому-то, конечно, я «неудобный». У меня политические взгляды уже установившиеся, а в экономическом отношении я самодостаточный. Камчыбек Жолдошбаев

Камчыбек Жолдошбаев критикует многих за ошибки и коррупцию. Этим пользуются его оппоненты. «В последнее время я стал как кость в горле для коррупционеров, начиная от бывших высокопоставленных чиновников, критикуемых мною по подозрению в коррупционных действиях в ходе модернизации ТЭЦ Бишкека и хищении кредитов по другим объектам, предоставляемых Кыргызстану Китайской Народной Республикой и другими финансовыми институтами», — пояснил он.

Являясь членом комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, он обнародовал несколько нелицеприятных фактов. Комитет проверял деятельность Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Жители города Шопокова Сокулукского района Чуйской области пожаловались на железоперерабатывающий завод ОсОО «Лахор стиль микс». Производство угрожало здоровью местного населения. Продукция не соответствовала стандартам.

«В результате моих настойчивых требований Государственная инспекция по экологической и технической безопасности оштрафовала завод на 30 тысяч сомов и временно приостановила работу», — рассказал Камчыбек Жолдошбаев.

Депутата также беспокоит загрязнение Иссык-Кульской области.

«Разве это дело, что на Иссык-Куле открывается летний сезон отдыха, а как мы намерены встречать гостей? Кыргызское гостеприимство омрачается тем, что нас со всех сторон окружают мусорные полигоны. Все ли меры приняла Госэкотехинспекция? Невооруженным взглядом видно, что каждая должность в инспекции коррупционная», — считает Камчыбек Жолдошбаев.

Выявлены другие многочисленные нарушения в Госэкотехинспекции, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании профильного комитета ЖК.

Камчыбек Жолдошбаев раскритиковал и руководство ОТРК. После этого, уверен он, появились публикации в СМИ.

«На днях, заслушивая отчет Общественного наблюдательного совета ОТРК на заседании Жогорку Кенеша, я наравне с другими депутатами критиковал генерального директора Илима Карыпбекова и других должностных лиц за серьезные недостатки в работе, что могло стать поводом для появления публикаций в прессе. Распространяемая информация должна быть проверенной и объективной. Повторно выдавать одну и ту же недостоверную информацию — как можно оценивать? Сами пишут, что дом не завершенный, находится на балансе ОсОО «Беш-Сары». И в этом пытаются обвинять меня. Разве это правильно?» — недоумевает депутат.

Он удивлен: как он — спортсмен, педагог, бизнесмен, общественник, депутат Жогорку Кенеша, никогда не занимавший другие политические или административные должности в исполнительных структурах государственной власти, мог оказаться среди коррупционеров? Камчыбек Жолдошбаев надеется, что читатели сами разберутся, «где правда и где ложь».