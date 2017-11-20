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Власть

Спикер казахского Мажилиса прокомментировал заявления Алмазбека Атамбаева

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин прокомментировал заявления Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили казахстанские СМИ.

«Нурсултан Абишевич как никакой другой глава государства всегда поддерживает и помогает народу Кыргызстана. Знаю, что и народ Кыргызстана всегда с теплотой и благодарностью относится к лидеру Казахстана. Поэтому все эти «пустые», популистские и безответственные высказывания Атамбаева никогда не смогут нанести вреда братским отношениям между нашими народами», — выразил мнение Нурлан Нигматулин.

Он также прокомментировал работу Алмазбека Атамбаева на посту президента Кыргызстана.

«А что касается самого Атамбаева, то всем очевидно, что за годы президентства он не смог добиться ни одного результата ни в экономике, ни в политике. Уходя, еще и продемонстрировал полное отсутствие политической, да и внутренней культуры», — добавил Нигматулин.

Напомним, на прошлой неделе Алмазбек Атамбаев на заседании Национального совета по устойчивому развитию рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС, и заявил, что не будет просить прощения у главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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