В Минтрансе Кыргызстана не знают, сколько денег тратится на ямочный ремонт дорог

В Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана не знают, сколько денег тратится на ямочный ремонт. Это выяснилось в ходе спора между чиновниками и депутатом Жогорку Кенеша Экматом Байбакпаевым.

Нардеп уверяет, что в развитых странах не проводят ямочный ремонт, тем более таким примитивным способом, как в Кыргызстане. Однако чиновники Минтранса отметили, что ямочный ремонт — общепринятая практика.

Экмат Байбакпаев поинтересовался, сколько денег ежегодно тратят на ремонт дорог. В Минтрансе ответили, что 200 миллионов сомов. Однако у депутата другие данные. «По информации Минфина, закладывается 800 миллионов сомов в год. Очень жаль, что вы не владеете этими цифрами», — сказал он.

Депутаты обсуждают законопроект об автомобильных дорогах. Поправки касаются увеличения гарантийного срока новых трасс не менее пяти лет.