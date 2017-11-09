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Власть

Депутаты задумались, стоит ли денонсировать соглашение с Казахстаном

Кыргызстан отказывается от денег Казахстана, но альтернативных источников еще не нашел. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр экономики Артем Новиков.

Депутат Чыныбай Турсунбеков спросил у него, будут ли последствия, если республика откажется от помощи. Министр заверил, что последствий не будет, так как деньги не поступили в бюджет и их не учитывали.

В справке указано, что никаких экспертиз не требуется и последствий не будет. Если мы отказались от денег, мы должны их найти. Вы нагло врете. Последствия будут.

Чыныбай Турсунбеков
Артем Новиков пояснил, что $41 миллион планировалось потратить на оборудование для Государственной таможенной службы, Госсанэпиднадзора, МЧС, Центра стандартизации и метрологии, Минсельхоза.

Большая часть средств предусмотрена для закупки оборудования для лабораторий. Деньги в бюджете на 2018 год не заложены. Нам еще предстоит найти их. Реализация дорожной карты продлена на два года, поэтому время у нас есть.

Артем Новиков
Вице-спикер Алтынай Омурбекова добавила, что Кыргызстан торопится с денонсацией соглашения, так как нет плана «Б» и еще не ясно, откуда придется изыскивать деньги.
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