Депутаты задумались, стоит ли денонсировать соглашение с Казахстаном

Кыргызстан отказывается от денег Казахстана, но альтернативных источников еще не нашел. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр экономики Артем Новиков.

Депутат Чыныбай Турсунбеков спросил у него, будут ли последствия, если республика откажется от помощи. Министр заверил, что последствий не будет, так как деньги не поступили в бюджет и их не учитывали.

В справке указано, что никаких экспертиз не требуется и последствий не будет. Если мы отказались от денег, мы должны их найти. Вы нагло врете. Последствия будут. Чыныбай Турсунбеков

Артем Новиков пояснил, что $41 миллион планировалось потратить на оборудование для Государственной таможенной службы, Госсанэпиднадзора, МЧС, Центра стандартизации и метрологии, Минсельхоза.

Большая часть средств предусмотрена для закупки оборудования для лабораторий. Деньги в бюджете на 2018 год не заложены. Нам еще предстоит найти их. Реализация дорожной карты продлена на два года, поэтому время у нас есть. Артем Новиков

Вице-спикер Алтынай Омурбекова добавила, что Кыргызстан торопится с денонсацией соглашения, так как нет плана «Б» и еще не ясно, откуда придется изыскивать деньги.