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Власть

Заместителем торага Жогорку Кенеша стала Асель Кодуранова

Сегодня парламент избрал заместителем торага Жогорку Кенеша председателя комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Асель Кодуранову.

«За» проголосовал 91 депутат,  «против» — 2 .  Всего на заседании зарегистрировались 93 парламентария. 

Асель Кодуранова родилась 13 января 1971 года в городе Фрунзе. Образование высшее. В 2012 году окончила с отличием Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 1988 году статистом сектора учета комитета комсомола Фрунзенского политехнического института.

В 1991-1993 годы — должность заведующего сектором учета Первомайского РК ЛКСМ Киргизии.

В 1994-2009 годах — секретарь, заведующий организационным отделом аппарата Социал-демократической партии Кыргызстана, заместитель председателя СДПК по оргработе.

В 2009-2010 годы — депутат Жогорку Кенеша IV созыва от СДПК.

В 2010 году — ответственный секретарь Комиссии по государственным наградам аппарата временного правительства КР.

В 2011-2012 годах — член совета директоров ОАО «Кыргызтелеком».

С 2012 по 2015 год — ответственный секретарь Комиссии по государственным наградам при президенте.

С октября 2015 года — депутат Жогорку Кенеша VI созыва от СДПК.

Воспитывает троих детей.
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