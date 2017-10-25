Денонсацию соглашения с Казахстаном примут без обсуждения и за закрытыми дверями

Вопрос о денонсации соглашения с Казахстаном в парламенте Кыргызстана примут без обсуждения и за закрытыми дверями. С инициативой выступила депутат Карамат Орозова.

Она предложила не обсуждать вопрос, так как в комитетах все обсудили. Кроме того, голосование должно проходить без прессы.

Депутаты поддержали ее. Они дали слово вице-премьеру-министру КР Дуйшенбеку Зилалиеву, который объяснил причину расторжения соглашения.

«Для модернизации лабораторий планировалось выполнить ряд мероприятий, но их не выполнили. $100 миллионов в виде технической помощи так и не поступили. Соглашения не исполнены», — сказал он.

«Казахстан изменил процедуру оказания помощи. Реализация соглашений затянулась. По разным причинам помощь не выделена. Стало ясно, что деньги скоро не выделят. Мы для себя решили не ждать их. Однако возникает вопрос, где мы найдем средства. Мы должны были построить ветеринарные лаборатории», - отметил Дуйшенбек Зилалиев.