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Власть

Спикера парламента Кыргызстана попросили объяснить, на кого он обиделся

Депутат парламента Мыктыбек Абдылдаев («Бир Бол») попросил спикера объяснить, на кого он обиделся. Ему показалось недостаточным озвученного объяснения о принятом решении об отставке.

«На кого вы обиделись, скажите открыто. Когда мы вас выбрали, надеялись, что вы нас поведете выбранным путем. Внутренняя политика партии не должна смешиваться с государственной службой. Тогда пусть вас выведут из политсовета партии. Иначе ваш поступок поспешный. Каждое решение мы должны уважать, но нам необходимо более подробное объяснение», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

Не поняла решения Чыныбая Турсунбекова и вице-спикер Алтынай Омурбекова. «Я не услышала причины вашего решения. Вы не нарушали регламент, работали интеллигентно. Непонятно, почему в такой момент вы уходите. Мало того, что у нас часто сменяются премьер-министры, теперь и спикер уходит. Вы проявили поспешность. Вы могли же посоветоваться с нами. Вы будете работать эффективно. Вы принципиальный человек. Вы создали для всех равные условия», — отметила она.

Лидер СДПК Иса Омуркулов, напротив, попросил не затягивать с избранием нового спикера Жогорку Кенеша. 

Напомним, Чыныбай Турсунбеков сегодня объявил о своей отставке.
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