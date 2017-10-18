Депутатов заботит, почему лицензии берут, а недра не разрабатывают

Сегодня депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Аида Исмаилова при обсуждении законопроекта «О недрах», внесенного по инициативе депутата Кожобека Рыспаева, поинтересовалась у главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Улана Рыскулова, как идет борьба с компаниями, имеющими лицензию, но не разрабатывающими недра.

«Вы нам рассказали, что сначала компания берет лицензии на поиск, разведку и разработку. Но на практике они просто держат лицензии по нескольку лет и в это же время ищут покупателей. Вместо того чтобы разрабатывать, они ищут инвесторов», — сказала она.

По словам Улана Рыскулова, существует понятие «платеж за удержание лицензии», который растет в зависимости от срока пользования лицензией.

«Чем дольше компания держит лицензию, тем больше платит. Сейчас мы внесли предложение об увеличении этих сумм. Законопроектом также предусмотрено: если компания не представит технический проект, то продление лицензии может быть только три раза, затем она аннулируется», — проинформировал чиновник.

Аида Исмаилова отметила, что есть список компаний, которые до сих пор ищут инвесторов, и пообещала представить его.