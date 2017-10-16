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Власть

Угроза конституционного кризиса в Кыргызстане миновала

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович поделился с ИА «24.kg» мнением относительно предварительных итогов выборов президента, по которым с результатом 54,77 процента лидирует Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, признание результатов голосования оппозицией и отсутствие волны протестов, о которой говорили очень многие, означает, что, несмотря на те или иные недостатки избирательного процесса, угроза конституционного кризиса миновала.

«Касательно итогов, они не были вполне предсказуемыми. Мы знаем из опубликованных рейтингов, что в течение всей кампании шла напряженная борьба между Сооронбаем Жээнбековым и Омурбеком Бабановым. Причем рейтинг первого стартовал с достаточно низких позиций. Однако он смог в августе-сентябре увеличить политический вес и, как видим, даже добился победы в первом туре», — отметил Никита Мендкович.

На мой взгляд, штаб Жээнбекова допускал массу ошибок, но, несмотря на это, добился впечатляющего результата, с которым можно его поздравить. Особенно с учетом того, что долгое время этот человек не был публичным политиком.

Никита Мендкович

Аналитик полагает, что Сооронбай Жээнбеков постарается после начала исполнения обязанностей президента выйти на контакт с Нурсултаном Назарбаевым и начать диалог.

«После резких заявлений Алмазбека Атамбаева в переговоры может вмешаться личный момент, но появление в «Белом доме» нового человека поможет налаживанию контактов, при которых обе стороны сохранят лицо и могут не обращаться к более ранней риторике», — подчеркнул эксперт.
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