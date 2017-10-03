Лидером парламентской фракции «Ата Мекен» стал Алмамбет Шыкмаматов

Алмамбета Шыкмаматова избрали новым лидером парламентской фракции «Ата Мекен». Об этом ИА «24.kg» сообщили в ее секретариате.

Как отмечается, сегодня на заседании фракции «Ата Мекен» зачитали обращение ее прежнего лидера Омурбека Текебаева о сложении с себя полномочий «по всем известным обстоятельствам».

Вчера Бишкекский городской суд, рассмотрев апелляцию, оставил в силе приговор первой инстанции в отношении Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Их приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в коррупции. В ближайшие дни ЦИК может рассмотреть вопрос о лишении бывшего лидера фракции депутатского мандата.

«Фракция удовлетворила прошение. Единогласным решением ее возглавил депутат Алмамбет Шыкмаматов», — добавили в секретариате.