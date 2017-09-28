Выборы-2017. Админресурс не настолько уж и задействован, считает депутат

В парламенте обсуждают предвыборную кампаннию.

«Многие говорят об использовании административного ресурса. Но, судя по предыдущим предвыборным кампаниям и выборам, которые были после 2010 года, не настолько уж он и задействован. Иначе результаты были бы другие», — заявила сегодня на заседании парламента депутат Евгения Строкова (СДПК).

«Я бы попросила, чтобы заседание не использовали как дополнительную пиар-кампанию проходящей агитации. Не надо пиариться перед народом. Давайте будем честными в первую очередь сами перед собой», — призвала она.

«Мы можем похвалиться сегодня только тем, что у нас активное гражданское общество и власть находится не в руках какой-то семьи. И грядущие выборы будут тому проверкой», — заметил депутат Алмамбет Шыкмаматов («Ата Мекен»).

«Почему у госслужащих собирают паспорта? У сотрудников милиции тоже, говорят, что они будут голосовать на одном участке. Это, наверное, и есть попытки фальсификации итогов выборов, это приведет к позору. Да, будут выборы, но будет и день после выборов. Проигравший должен признать результаты выборов», — добавил он.

«Мы сможем обеспечить подготовку и проведение прозрачных и чистых выборов», — заверил вице-премьер-министр Темир Джумакадыров.

Выборы президента КР назначены на 15 октября.