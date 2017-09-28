14:45
+9
USD 68.44
EUR 80.31
RUB 1.18
Власть

Выборы-2017. Админресурс не настолько уж и задействован, считает депутат

В парламенте обсуждают предвыборную кампаннию.

«Многие говорят об использовании административного ресурса. Но, судя по предыдущим предвыборным кампаниям и выборам, которые были после 2010 года, не настолько уж он и задействован. Иначе результаты были бы другие», — заявила сегодня на заседании парламента депутат Евгения Строкова (СДПК).

«Я бы попросила, чтобы заседание не использовали как дополнительную пиар-кампанию проходящей агитации. Не надо пиариться перед народом. Давайте будем честными в первую очередь сами перед собой», — призвала она.

«Мы можем похвалиться сегодня только тем, что у нас активное гражданское общество и власть находится не в руках какой-то семьи. И грядущие выборы будут тому проверкой», — заметил депутат Алмамбет Шыкмаматов («Ата Мекен»).

«Почему у госслужащих собирают паспорта? У сотрудников милиции тоже, говорят, что они будут голосовать на одном участке. Это, наверное, и есть попытки фальсификации итогов выборов, это приведет к позору. Да, будут выборы, но будет и день после выборов. Проигравший должен признать результаты выборов», — добавил он.

«Мы сможем обеспечить подготовку и проведение прозрачных и чистых выборов», — заверил вице-премьер-министр Темир Джумакадыров.

Выборы президента КР назначены на 15 октября.
Ссылка:
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2017: Черный PR в эфире. У депутата и чиновника разные мнения на это
Депутаты СДПК и «РАЖ» обвиняют друг друга, споря по вопросу о выборах
Алмазбек Атамбаев напомнил о недопустимости подкупа голосов на выборах
Алмазбеку Атамбаеву рассказали о подготовке к выборам
Обмен любезностями. МИД Казахстана направил в Кыргызстан ответную ноту
Выборы-2017. Студентку выставили за дверь, потому что она за Омурбека Бабанова
Студентов принуждают голосовать за кандидата от СДПК, заявляют в парламенте
СДПК и «Республика — Ата Журт» продолжают спорить из-за выборов в Кара-Суу
Брат Раима-миллионера ответил на обвинения Омурбека Бабанова
Выдвижение Владимира Путина на пост президента России пройдет в два этапа
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;18-22 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 сентября
Был в&nbsp;гостях, поэтому не&nbsp;виноват. ЦИК рассматривает жалобу на&nbsp;Жээнбекова Был в гостях, поэтому не виноват. ЦИК рассматривает жалобу на Жээнбекова
Жанар Акаев: MegaCom нельзя продавать женщине, которая возит чай Жанар Акаев: MegaCom нельзя продавать женщине, которая возит чай
Президент Кыргызстана дал интервью американскому журналу Time Президент Кыргызстана дал интервью американскому журналу Time
Бизнес
Оцените преимущества корпоративной связи от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества корпоративной связи от MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил охват сети&nbsp;4G Мобильный оператор О! увеличил охват сети 4G
Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!