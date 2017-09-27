Депутатам Кыргызстана интересно, кому продают MegaCom. Вице-спикер Жогорку Кенеша Алтынай Омурбекова отметила, что необходимо пригласить чиновников Фонда по управлению государственным имуществом.

По ее словам, в СМИ и среди депутатов муссируется вопрос, что коттеджи, принадлежащие семье Бакиева, продали слишком дешево. Кроме того, парламентарии интересуются, кому хотят продать MegaCom. «Мы должны заслушать отчет ФУГИ, чтобы не повторилась история, как с Liglass Trading», — сказала вице-спикер.

Депутаты поддержали ее предложение.

Напомним, Елена Нагорная, готовая купить MegaCom, — крупнейший импортер кофе и чая из Африки.