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Власть

Укрепление статуса госязыка требует совместных усилий общества и государства

Проведение эффективной государственной языковой политики, реальное укрепление статуса государственного языка требует совместных усилий общества и государства. Об этом говорится в поздравлении Алмазбека Атамбаева по случаю Дня государственного языка, сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

«Принятая «Национальная программа развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы» нацелена на обеспечение полномасштабного функционирования государственного языка как важнейшего фактора укрепления единства народа Кыргызстана. В программе подчеркнута важность реализации языковой политики, соответствующей современным требованиям, расширения мировоззрения молодого поколения через освоение государственного, официального и иностранных языков», — говорится в поздравлении.

«Проведение эффективной государственной языковой политики, реальное укрепление статуса государственного языка требует совместных усилий общества и государства. В последние годы совместными усилиями в этой сфере сделано многое, однако предстоит сделать еще больше», — уверен президент.

Нация без языка не может существовать, ей суждено вымирание. Я глубоко убежден, что кыргызский язык обязательно станет полноценным средством межэтнического общения народов Кыргызстана, способствующим их сближению, взаимному обогащению, если каждый из нас внесет конкретный вклад в общее дело.

Алмазбек Атамбаев

«Здесь нет «своих» и «чужих», мы все — части единого целого народа Кыргызстана. И достичь успешного результата мы сможем только вместе!» — добавил глава государства.
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