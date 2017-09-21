В Кыргызстане десять спортсменов получают повышенную стипендию от государства

В Кыргызстане десять спортсменов получают от государства повышенную стипендию в 4 тысячи сомов. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша председатель Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Канат Аманкулов.

По его словам, спортсмены разделены на восемь категорий, в соответствии с которыми и выплачиваются стипендии. При этом размер самой маленькой составляет 2 тысячи сомов.

Канат Аманкулов заявил, что кыргызские спортсмены намерены завоевать медали на Олимпийских играх 2020 года.

Депутат Салайдин Айдаров напомнил, что спортсмены из Кыргызстана за пять дней Азиатских игр завоевали 26 медалей, в том числе шесть золотых. Парламентарий поинтересовался, будут ли вознаграждены призеры.

Канат Аманкулов ответил, что в ведомстве есть стипендиальный фонд. Сэкономленные за год средства распределяют между отличившимися спортсменами.