Столичные депутаты соберутся на очередную сессию 3 октября. Дату утвердили сегодня на заседании президиума Бишкекского городского кенеша.

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе БГК, в проект повестки дня включили около десяти вопросов, в том числе об исполнении бюджета за 2016 год, об утверждении Правил проведения открытого конкурса по отбору управляющих организаций для многоквартирных домов.

Также народные избранники намерены обсудить положение о порядке и условиях выдачи технических условий и подключения объектов строительства, реконструкции и перепрофилирования к проектируемым сетям водопровода и канализации в южной зоне города Бишкека и тарифов на выдачу техусловий.

Кроме того, мэр Бишкека внес предложение рассмотреть и утвердить проект развития столицы на 2017-2020 годы. Однако члены президиума отметили необходимость уточнить, является ли программа нормативным правовым документом или нет. Если да, то этот документ должен месяц находиться на общественном обсуждении.