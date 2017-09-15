В правительстве заверяют, что силовиков не используют в политических целях

«Говорить о том, что правоохранительные органы используются в каких-то политических целях, абсолютно неверно», - заявил сегодня журналистам вице-премьер-министр Темир Джумакадыров.

«В рамках реформ с уверенностью можем сказать, что наши правоохранительные органы занимаются своими прямыми функциями и строго в зоне своей ответственности», - сказал он.

Задача защитить бизнес от произвола со стороны правоохранительных органов обеспечена. Темир Джумакадыров

«МВД занимается строго вопросами обеспечения общественной и дорожной безопасности, борьбой с криминалом. Спецслужбы тоже действуют только в рамках своих обязанностей. Да, в истории независимости были, к сожалению, времена, когда органы использовали в политических, личных целях. Сейчас этот вопрос снят», - подчеркнул вице-премьер.