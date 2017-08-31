Атамбаев рассказал о причинах кампании против кандидата в президенты от СДПК

Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня, почему началась кампания против кандидата в президенты от СДПК.

«Лозунг один: кто угодно, только не кандидат от СПДК. Почему? Потому что он продолжит курс Атамбаева, курс по очищению страны от политиков-коррупционеров. Потому что во внешней политике будет и дальше отдаваться приоритет странам-соседям, таким братским государствам, как Россия и Китай. Потому что будет и дальше поставлен заслон на пути рейдерства и мародерства, национализма и сепаратизма. Потому что придется отвечать за воровство», - сказал Алмазбек Атамбаев.

И поэтому против кандидата СДПК объединились и временщики, и политиканы из некоторых НПО, и коррупционеры, и олигархи, а также их ТВ и СМИ. Алмазбек Атамбаев

«Усиленно отрицается все хорошее, что сделано и делается в стране, обливают грязью власть, СДПК и президента страны, сочиняются сказки про родственников кандидата в президенты от СДПК», - добавил глава государства.