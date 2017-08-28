«Кыргызы - самый древний народ в Центральной Азии», — сказал президент Алмазбек Атамбаев на встрече с жителями села Ынтымак Узгенского района Ошской области.

По его словам, исторический факт древности нашего народа признали главы России и Казахстана. «Когда мы строили каганат, некоторых народов и в помине не было», — сказал президент Кыргызстана.

Как он отметил, кыргызский народ должен не делиться на регионы, а думать о своих сородичах, проживающих в других странах.