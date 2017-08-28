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Власть

Алмазбек Атамбаев: Кыргызы — самый древний народ в Центральной Азии

«Кыргызы - самый древний народ в Центральной Азии», — сказал президент Алмазбек Атамбаев на встрече с жителями села Ынтымак Узгенского района Ошской области.

По его словам, исторический факт древности нашего народа признали главы России и Казахстана. «Когда мы строили каганат, некоторых народов и в помине не было», — сказал президент Кыргызстана.

Как он отметил, кыргызский народ должен не делиться на регионы, а думать о своих сородичах, проживающих в других странах.

Мы должны думать о кыргызах, проживающих на Алтае, в Бадахшане, а для этого нам нужно «проснуться» и бояться бога.

Алмазбек Атамбаев

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