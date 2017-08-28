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Власть

Президент Алмазбек Атамбаев призвал не жалеть 50 сомов на страхование

Президент Алмазбек Атамбаев призвал народ Кыргызстана не жалеть 50 сомов в месяц на страхование жилья. Об этом он сказал на встрече с жителями села Ынтымак Узгенского района Ошской области, которые весной пострадали от оползней.

По его словам, люди находят деньги на спиртное, табак, но не спешат страховать жилье.

Это наш менталитет такой: на водку есть, на сигареты деньги есть. Надо пожалеть государство.

Алмазбек Атамбаев
В своем выступлении он привел в пример США, где почти каждый месяц происходят стихийные бедствия, но благодаря налаженной системе страхования ни у государства, ни у граждан не возникает проблем с восстановлением жилья.

«Ладно, мы пожили, мне уже за 60, но среди погибших при оползнях есть и дети. Кто ответственнен за их гибель? Родители», — сказал президент.

По информации отдела информацонного обеспечения аппарата президента, в сельских округах Кызыл Октябрь, Кароол на участке Ынтымак выделено 587 участков, а в селе Ана Кызыл 118 участков для строительства домов семьям, пострадавшим в Узгенском районе в апреле 2017 года.
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