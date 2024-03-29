Сильный ветер. В медучреждения обратились 24 пострадавших

После сильного ветра в Бишкеке и Чуйской области в медицинские учреждения обратились 24 пострадавших. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, четыре человека госпитализированы, их состояние средней тяжести. Остальные отправлены на амбулаторное лечение.

У пострадавших различные травмы: царапины, переломы, черепно-мозговые травмы и другие.

Один пострадавший находится в городской детской больнице, одна пациентка — в Нацгоспитале, еще двое в больнице скорой медицинской помощи.

Напомним, вчера был сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду. В Бишкеке и Чуйской области объявлен режим ЧС.