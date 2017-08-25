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Власть

Прекратить быть декоративным потребовали от Жогорку Кенеша

На заседании парламента спорят, продолжать ли обсуждать структуру и состав правительства.

Тазабек Икрамов («Онугуу-Прогресс») предложил сократить число записавшихся на вопросы. «Мы только сегодня получили программу, должны же заслушать всю информацию! И так остались без отчета Сооронбая Жээнбекова», — заметила вице-спикер Алтынай Омурбекова («РАЖ»).

«Парламент не должен самоустраняться в важные исторические моменты. Сегодня речь о кандидатуре премьер-министра и составе правительства. Мало того, что депутаты проголосовали против показа заседания по ОТРК, так еще и предлагается сократить заседание. Давайте прекратим быть декоративным парламентом! За каждым из вас есть избиратели, которые хотят знать, что происходит», — возмутилась депутат Наталья Никитенко («Ата Мекен»).

После чего Мурадыл Мадеминов назвал коллегу декоративным растением. За Наталью Никитенко вступился Мирлан Жеенчороев и предложил Мадеминову извинится перед женщиной.
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