Налоговиков Кыргызстана наказали за невыполненный план

По итогам деятельности Государственной налоговой службы Кыргызстана за 7 месяцев 2017 года руководители 12 территориальных налоговых органов привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Руководители наказаны за неисполнение прогнозных показателей госбюджета и слабую работу по взысканию налоговой задолженности.

Начальник налоговой Джумгальского района Нарынской области понижен в должности и переведен в другой район.

Руководство ГНС поручило им выполнить установленный план по сбору налогов в течение года и предупредило, что в случае невыполнения прогнозных показателей доходной части бюджета, несвоевременного и некачественного исполнения поставленных задач к ним примут самые жесткие меры, вплоть до рассмотрения вопроса о соответствии занимаемой должности.