Коалиция парламентского большинства иницирует созыв внеочередной сессии депутатов Жогорку Кенеша. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в парламенте.

По их данным, собрать депутатов раньше окончания каникул планируется 21 или 25 августа. На повестку дня инициаторы намерены вынести один вопрос — избрание нового главы правительства.

Ранее стало известно, что действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков планирует сложить свои полномочия 21 августа. Напомним, он кандидат в президенты страны от партии СДПК.