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Власть

Парламент намерен созвать внеочередную сессию — будут избирать нового премьера

Коалиция парламентского большинства иницирует созыв внеочередной сессии депутатов Жогорку Кенеша. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в парламенте.

По их данным, собрать депутатов раньше окончания каникул планируется 21 или 25 августа. На повестку дня инициаторы намерены вынести один вопрос — избрание нового главы правительства.

Ранее стало известно, что действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков планирует сложить свои полномочия 21 августа. Напомним, он кандидат в президенты страны от партии СДПК.

Коалиция парламентского большинства предлагает на пост премьера руководителя аппарата президента Сапара Исакова.
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