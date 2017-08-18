Коалиция парламентского большинства иницирует созыв внеочередной сессии депутатов Жогорку Кенеша. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в парламенте.
По их данным, собрать депутатов раньше окончания каникул планируется 21 или 25 августа. На повестку дня инициаторы намерены вынести один вопрос — избрание нового главы правительства.
Ранее стало известно, что действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков планирует сложить свои полномочия 21 августа. Напомним, он кандидат в президенты страны от партии СДПК.
Коалиция парламентского большинства предлагает на пост премьера руководителя аппарата президента Сапара Исакова.