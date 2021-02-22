Сапар Исаков нашелся. Он опубликовал пост в социальных сетях

Бывший премьер-министр Сапар Исаков, объявленный в розыск после того, как пропал после освобождения из колонии, опубликовал пост в социальных сетях.

Он написал о бывшем замглавы Таможенной службы Райымбеке Матраимове.

«То, что Райымбек Матраимов является вором, было выяснено еще в 2017 году, а в 2018-м он был уволен. Теперь его действия были подтверждены. Время все расставляет по своим местам», — написал Сапар Исаков.

Он также написал пост об уголовном деле о модернизации Бишкекской ТЭЦ, по сути повторив свое обращение, сделанное в 2019 году.

«Это правовой беспредел, запугать других, показать, что будет происходить с теми, кто будет не согласен с властью. Нас обвиняют в том, что мы выполняли закон. В обвинительном заключении говорят, что Исаков «нажал» на правительство Китая. Слушайте, кто такой Исаков, чтобы «нажимать» на правительство Китая? Происходят торговые войны между США и Китаем. Китай не уступает ни 1 дюйм своей позиции. Это просто бред какой-то!

Хочу обратиться к Жээнбекову. Лицемерная внешняя политика приводит к краху страны. Почему я пришел к такому выводу? Жээнбеков во время встречи с Си Цзиньпином говорил, что грантовая помощь Китая хорошо влияет на экономику Кыргызской Республики, на энергетическую независимость и другую. Он очень хорошие слова сказал. А представитель «Электрических станций» в суде говорит, что цели по модернизации ТЭЦ Бишкека, поставленные перед китайской компанией, не достигнуты. Что это такое? Это лицемерие! Поэтому я обращаю внимание на это. Будьте последовательны. Если вы говорите, что помощь Китая является очень важной для Кыргызстана, тогда будьте последовательны и в суде. Как так получается, что реконструкция ТЭЦ не достигла своих целей? Она достигла своих целей полностью и соответствует тем требованиям, которые КР ставила перед Китаем», — написал Сапар Исаков.

Читайте по теме Сапар Исаков выступил с заявлением: Заказ исходит от Сооронбая Жээнбекова

В обращении от 2019 года он заявлял: «Верхом цинизма и двойных стандартов стали обсуждение данного вопроса в Жогорку Кенеше и последовавшее вслед за этим уголовное преследование должностных лиц, имевших отношение к заключению соглашения по модернизации ТЭЦ столицы. Надо признать, на тот момент мы не смогли противостоять откровенно популистской демагогии, льющейся из официальных каналов. Люди поверили в эту ложь. И все же мы верим, что правда и справедливость обязательно восторжествуют рано или поздно. По прошествии года становится очевидным отсутствие у стороны обвинения хоть каких-то реальных доказательств нашей вины. Все обвинения сфабрикованы. Обвинительное заключение больше напоминает набор бездоказательных домыслов и намеков, но никак не юридический документ. Пиарщики Жээнбекова воспользовались эмоциональным состоянием людей, в которое легко попасть неискушенному человеку, особенно когда популистская ложь изобилует огромными цифрами якобы «сворованных у народа денег», — говорилось в письме.

В ночь на 6 октября 2020 года Сапара Исакова освободили из мест лишения свободы. В конце октября он был объявлен в розыск.