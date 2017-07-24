Алмазбек Атамбаев не боится размещать вторую российскую военную базу

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев признался, что не боится размещения в Кыргызстане второй российской военной базы. Однако он не уверен, что это случится в ближайшее время.

По словам президента, он предлагал открыть вторую базу, но не увеличивать численность первой. Алмазбек Атамбаев уверен, что база должна находиться на границе с Таджикистаном, потому что там «плохая ситуация».

«Это уже надо определяться России, потому что это требует больших денег. Вряд ли она будет построена. Нам надо укреплять свои вооруженные силы. Россия нам в этом помогает, приходят тысячи тонн военного снаряжения, нужного для нас. Скоро будем официально оформлять приемку двух самолетов, которые тоже Россия дает», — отметил Алмазбек Атамбаев.

«Я бы почему не боялся разместить вторую базу на границе Кыргызстана и Таджикистана? Наша территория не нужна России. У нее хватает своей. Там начинаются демографические проблемы. Россия не собирается захватывать нашу территорию», — добавил президент.