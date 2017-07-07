Президент Алмазбек Атамбаев заработал в 2016 году 1 миллион 246 тысяч сомов. Данные о доходах приведены в его декларации, опубликованной на сайте ГКС КР.

Уточняется, что за прошлый год глава государства израсходовал 8 миллионов 385 тысяч сомов из собственных накоплений. Отметим, в 2015 году согласну отчету, траты составили 34 миллиона сомов.

В собственности у главы государства есть строение 116 площадью квадратных метров с земельным участком площадью в 2,7 гектаров . Имеются во владении у президента и многолетние насаждения на территории в 6,4 гектара .

Близкие родственники Алмазбека Атамбаева в прошлом году заработали 250 тысяч сомов по основному месту работы. В качестве процентов за вклады получили $100 тысяч, еще 369 тысяч сомов получили в качестве дивидендов и 2,5 миллиона сомов в качестве доходов в результате гражданско-правовых договоров.

Расходы близких родственников составили 9 миллионов 488 тысяч сомов. Среди записанного на родню имущества в декларации недвижимость не указана. В 2015 году у близкого родственника президента в собственности значились парковочное место и две квартиры.