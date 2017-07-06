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Власть

Россия обратилась к странам СНГ с вопросом о поставке военных в Сирию

Россия обратилась к странам СНГ с вопросом о возможности направления контингента в Сирию для совместного мониторинга в зонах деэскалации. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев, сообщают СМИ.

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«Сейчас стоит вопрос о том, какие воинские контингенты — хочу здесь подчеркнуть — и военных наблюдателей каких стран привлечь для миротворческой миссии в Сирии. Никто не ставит под сомнение участие контингента РФ, поэтому мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос. Это не навязывание какого-то решения о возможности направления страной в разумных пределах контингента для совместного участия в мониторинге за ситуацией», — сказал Александр Лаврентьев.

Он отметил, что Россия приветствовала бы решение Астаны направить миротворческий контингент для контроля в зонах деэскалации в Сирии. «Если правительство Казахстана и руководство примут решение направить такой воинский контингент, мы будем это только приветствовать, но, насколько я знаю, пока решение руководством Казахстана не принято», — отметил он.
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