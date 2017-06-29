Депутаты требуют от правительства найти средства на фильм о Каба уулу Кожомкуле

Депутаты Жогорку Кенеша требуют от правительства найти средства на то, чтобы снять киноленту о Каба уулу Кожомкуле. Об этом заявлено сегодня на заседании.

Парламентарии обсуждали просьбу правительства, по которой кабмин просил разрешения парламента выделить из резерва бюджета 185 миллионов сомов на восстановление объектов, пострадавших от стихийных бедствий на юге страны. Парламентарии просьбу поддержали, но при этом вспомнили поручение кабмину о необходимости выделить средства на картину о великом герое.

Однако представители Министерства финансов ответили, что сейчас в бюджете нет средств на эти нужды. Это вызвало негодование у депутатов. Они отметили, что если бы слушали ответы чиновников, то никогда не сняли бы фильм «Курманджан датка». В итоге депутаты приняли еще одно постановление, по которому поручили Минфину изыскать средства на создание фильма.