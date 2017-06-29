04:45
+33
USD 69.14
EUR 79.00
RUB 1.17
Власть

Депутаты требуют от правительства найти средства на фильм о Каба уулу Кожомкуле

Депутаты Жогорку Кенеша требуют от правительства найти средства на то, чтобы снять киноленту о Каба уулу Кожомкуле. Об этом заявлено сегодня на заседании.

Парламентарии обсуждали просьбу правительства, по которой кабмин просил разрешения парламента выделить из резерва бюджета 185 миллионов сомов на восстановление объектов, пострадавших от стихийных бедствий на юге страны. Парламентарии просьбу поддержали, но при этом вспомнили поручение кабмину о необходимости выделить средства на картину о великом герое.

Однако представители Министерства финансов ответили, что сейчас в бюджете нет средств на эти нужды. Это вызвало негодование у депутатов. Они отметили, что если бы слушали ответы чиновников, то никогда не сняли бы фильм «Курманджан датка». В итоге депутаты приняли еще одно постановление, по которому поручили Минфину изыскать средства на создание фильма.
Ссылка:
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Поправки об узаконении домов на пашнях приняли в третьем чтении
Следственные органы сочли вопросы депутатов давлением на них
Депутаты считают, что дело в отношении Канатбека Исаева возбуждено незаконно
Депутаты недовольны неравным подходом к принятию законопроектов
После критики депутатов данные родителей школьников решили пока не собирать
Минобраз объяснил, зачем ему персональные данные родителей школьников
Слишком много праздников. Скоро будем отмечать День бешбармака
Депутат раскритиковала коллег-мужчин за отказ поддерживать «женские» вопросы
Депутаты не будут спрашивать ЦИК о принятых комиссией решениях
Депутаты возмутились требованием Минобраза о сборе данных родителей школьников
Популярные новости
Реконструкция дорог в&nbsp;Бишкеке уткнулась в&nbsp;тупик. Дома депутатов мешают Реконструкция дорог в Бишкеке уткнулась в тупик. Дома депутатов мешают
Промокший до&nbsp;нитки президент Владимир Путин восхитил россиян Промокший до нитки президент Владимир Путин восхитил россиян
Президент Кыргызстана прокомментировал возможную отправку военных в&nbsp;Сирию Президент Кыргызстана прокомментировал возможную отправку военных в Сирию
Президент вспомнил, как работал кочегаром, и&nbsp;задумался о&nbsp;двойном гражданстве Президент вспомнил, как работал кочегаром, и задумался о двойном гражданстве
Бизнес
Знаменитые автоцентры G-Energy Service&nbsp;&mdash; теперь и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Знаменитые автоцентры G-Energy Service — теперь и в Кыргызстане
MegaCom поздравил победителей конкурса &laquo;Элдик смартфон&raquo; MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;надежный проводник в&nbsp;мир Интернета и&nbsp;ТВ Мобильный оператор О! — надежный проводник в мир Интернета и ТВ