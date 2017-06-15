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Власть

Депутаты вновь вернулись к теме вырубки деревьев в Бишкеке

Депутаты вновь вернулись к теме вырубки деревьев в Бишкеке и предлагают рассмотреть этот вопрос на комитете. Об этом сегодня на заседании заявила депутат Алтынай Омурбекова.

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По ее словам, в последнее время ведется много споров вокруг решения мэрии о вырубке деревьев для расширения дорог.

По данным Алтынай Омурбековой, есть хорошее исследование японского агентства JICA. В нем говорится, что расширением дорог вопрос загруженности города транспортом не решишь.

«Нужно строить развязки. Решать вопрос эффективной работы общественного транспорта. А самое главное, надо строить многоуровневые парковки. К тому же есть опасения, что по Генеральному плану та же улица Токтоналиева не должна была расширяться и становиться четырехполосной. Если избиратели эти вопросы ставят, то мы должны этот вопрос рассмотреть», — отметила Алтынай Омурбекова.
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