Депутаты хотят видеть в новом президенте Кыргызстана второго Манаса

Депутаты парламента хотят видеть в новом президенте Кыргызстана второго Манаса. Своим мнением о том, каким должен быть вновь избранный глава государства, сегодня на заседании Жогорку Кенеша поделился член фракции «Бир Бол» Бакирдин Субанбеков.

По его словам, накануне депутаты назначили дату президентских выборов — 15 октября. Парламентарий выразил надежду, что плебисцит пройдет честно и прозрачно, а люди в итоге выберут достойного для народа и страны президента.

«В эпосе «Манас» говорится, что правитель должен быть честным и справедливым по духу. Я бы еще хотел отметить, что великий Манас говорил, что он собрал народ, создал государственность. Думаю, что народ выберет достойного президента. Я призываю всех к дружбе, единству при проведении выборов. Нужно, чтобы был избран президент, который будет ставить интересы государства и народа выше своих личных», — сказал Бакирдин Субанбеков.